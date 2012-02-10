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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:23 BJT

〔中国钢铁〕1月铁矿砂及其精矿进口5,932万吨,较上月减少7.4%--海关

路透北京2月10日电---中国海关周五称,1月铁矿砂及其精矿进口5,932万吨,较上月6,409万吨减少7.4%.

海关并称,1月出口钢材373万吨,较上月的372万吨略增;1月进口钢材92万吨,较上月119万吨减少22.7%.(完)

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