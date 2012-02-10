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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:20 BJT

〔中国大豆〕1月进口大豆461万吨,低於上月--海关

路透北京2月10日电---中国海关周五公布,中国1月进口大豆461万吨,低於上月的542万吨.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)此前预计,根据船期统计,2012年一季度中国进口大豆到港量预计为1,300万吨左右,同比增长18.5%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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