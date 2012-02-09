〔投行观点〕充沛流动性将支持新兴市场在2012年延续涨势--花旗

路透2月9日电---花旗集团认为,由於存在丰富的流动性,全球新兴市场股市2012年将有望继续上涨.花旗称,该行会在市场拉回时出手买进.

花旗在其全球新兴市场策略报告中写道,2012年多数涨幅将可能是发生在年初,因此时新兴市场通胀较低且利率下降.

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指1月上涨11.2%,分析师Geoffrey Dennis称这是该股指自2001年以来的最佳1月表现,也是2006年以来的首个1月涨幅.

据路透数据,MSCI新兴市场指数.MSCIEF年内迄今上涨16%.

花旗集团的人气指标已从"恐慌"升至略超"中性".

"这表明人气大为改善,但还没到欢欣鼓舞的地步.这对涨势来说是好消息,"Dennis称.

花旗将巴西评级从"强中性"上调至"加码",指称该国有再降息100个基点的空间.

花旗集团指出,高Beta值市场显然有表现突出的普遍现象,该行并下调Beta值偏低、也就是波动较小的南非评级至中性.(完)