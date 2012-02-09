〔投行观点〕充沛流动性将支持新兴市场在2012年延续涨势--花旗

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透2月9日电---花旗集团认为,由於存在丰富的流动性,全球新兴市场股市2012年将有望继续上涨.花旗称,该行会在市场拉回时出手买进.
花旗在其全球新兴市场策略报告中写道,2012年多数涨幅将可能是发生在年初,因此时新兴市场通胀较低且利率下降.
摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指1月上涨11.2%,分析师Geoffrey Dennis称这是该股指自2001年以来的最佳1月表现,也是2006年以来的首个1月涨幅.
据路透数据,MSCI新兴市场指数.MSCIEF年内迄今上涨16%.
花旗集团的人气指标已从"恐慌"升至略超"中性".
"这表明人气大为改善,但还没到欢欣鼓舞的地步.这对涨势来说是好消息,"Dennis称.
花旗将巴西评级从"强中性"上调至"加码",指称该国有再降息100个基点的空间.
花旗集团指出,高Beta值市场显然有表现突出的普遍现象,该行并下调Beta值偏低、也就是波动较小的南非评级至中性.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业