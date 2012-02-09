《中国企业焦点》大型电力国企在海外施展拳脚,积极展开收购

记者 林洸耀/David Stanway

路透北京2月9日电---现金充裕的中国国有电力企业将在海外积极展开收购,以低价将诸多资产收入囊中.欧洲正想方设法减少债务,因此收购行动基本不会遭遇政治阻力.

葡萄牙电网运营商REN的25%股权将按3.87亿欧元(5.0782亿美元)的价格,出售给中国国家电网公司.葡萄牙接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)780亿欧元援助贷款的条件之一就是要展开私有化,该交易便是顺应这波潮流.

周三中国国家电网新闻报导称,那些在困境中挣扎的经济体亟需出售国有资产,给中国"创造了进入机会",该交易将成为国家电网进入其它市场的跳板.

"这符合政府提出的国有企业'走出去'的'国际化战略',"电力行业业内一位要求匿名的高层人士对路透表示.

"过去没有这样的机会.中国电力企业过去只能在海外修建发电厂.如今,我们能向海外投资,供应设备和协助运营事宜.目前的时机很好,"这位业内人士称.

国家电网的一位官员表示,对於欧债危机是否会催生更多收购交易,目前断言为时过早.

"经济环境每个月都在变,取决於是否有好的机会,"该官员表示.

然而,普华永道北京分部合伙人Ken Su表示,欧债危机将助中国电力企业一臂之力,帮助他们实现收购海外资产的企图,未来两年可能出现更多收购.

"2006-2007年期间,我们开始看到电力行业交易活动增多.很多交易还未完成,整体来说,他们需要花费很长时间谈判--其中少数最终完成,可能取决於或能帮助交易达成的整体经济环境,"Ken表示.

2009年菲律宾将国家电网的25年特许经营权出售给由中国国家电网带领的财团,标志着中国开始进军海外电力行业.交易价格为39.5亿美元,成为菲律宾最大的私有化交易.

**交易"以盈利为目的"**

近年来,亟需资源的中国对从拉美到澳洲的矿业和石油资产进行了诸多大规模投资,但这条路走得并非一帆风顺.

中海油2005年曾高调竞购美国同业优尼科(Unocal),但因遭遇政界人士反对,交易流产.中国铝业2009年曾打算收购澳洲矿业巨擘力拓(RIO.AX),也以失败告终.

但中国电力国企在收购海外同业的征途中,却几乎没有遭遇任何阻力.

"如果管理良好,当地政府及民众会非常欢迎中国投资者,"Su称.

"我认为尽管不断有媒体关注中国多么活跃,中国是怎样把一切价格推高,但对此不会仅有一种全球性的主流情绪."

上述行业高层撇开有任何隐秘不明动机的臆测,称收购"不过是利润驱使".

他称,"我们的国内市场有限,这些(外国)公司可以产生利润.没有必要提高电价.我们无法垄断发电及电力传输,因为当地监管者对提价有最後话语权."

对於中国而言,抢购实物资产远比购买欧债或美债更重要.

另一位与中国领导层有关系的消息人士称,"我们最好购买(实物)资产,而不是欧债或美债,"他同样要求匿名.(完)