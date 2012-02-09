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债券 | 2012年 2月 9日 星期四 17:32 BJT

《外汇动态》规避所有不确定性因素的时候到了?

0852GMT---有关希腊接受新援助条件的谈判已超过最後期限数日,但仍余留一个问题没有解决.

西班牙公债收益率较德债利差扩大,受新债供应和西班牙经济疲软相关忧虑支撑.

中国最新公布通胀率上升,市场预估为下滑.此外,澳洲央行的政策立场也没有预期的那麽温和.美联储(FED)的政策立场相对来说则更为温和.新西兰就业数据意外疲软.

当所有人认为外汇交易商(作空欧元)能轻易赚钱的时候,他们面临的最大风险在於赔钱.

也许该是时候打出安全牌了?

美元指数.DXY在周线图一目均衡云区顶部78.128和12月8日点78.107两处存在强劲支撑.

买家可以在当前78.45水准就近期意外事件和挥之不去的不确定性进行对冲.(完)

--编译 白云; 审校 张明钧

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