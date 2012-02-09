《外汇动态》规避所有不确定性因素的时候到了?

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
0852GMT---有关希腊接受新援助条件的谈判已超过最後期限数日,但仍余留一个问题没有解决.
西班牙公债收益率较德债利差扩大,受新债供应和西班牙经济疲软相关忧虑支撑.
中国最新公布通胀率上升,市场预估为下滑.此外,澳洲央行的政策立场也没有预期的那麽温和.美联储(FED)的政策立场相对来说则更为温和.新西兰就业数据意外疲软.
当所有人认为外汇交易商(作空欧元)能轻易赚钱的时候,他们面临的最大风险在於赔钱.
也许该是时候打出安全牌了?
美元指数.DXY在周线图一目均衡云区顶部78.128和12月8日点78.107两处存在强劲支撑.
买家可以在当前78.45水准就近期意外事件和挥之不去的不确定性进行对冲.(完)
--编译 白云; 审校 张明钧
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)