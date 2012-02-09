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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 17:31 BJT

〔中国经济〕春节後价格总水平将稳步回落,要防止出现反弹--发改委

路透北京2月9日电---中国国家发改委周四表示,中国1月价格总水平反弹,主要因为春节需求增加及部分地区恶劣天气推动肉、菜价格大幅上涨.随着临时性、节日性因素的消失,价格总水平涨幅将稳步回落.

刊登在发改委网站的新闻稿称,去年10月以来中国生猪生产恢复较快,春节後生猪价格将有所下降;随着天气转暖,蔬菜上市量增加,价格也将逐渐下降.

发改委还表示,未来要进一步推进平价商店建设,促进产供销一体化,降低流通成本,"切实防止价格走势出现反弹,保持价格总水平基本稳定."

国家统计局稍早公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1378772](完)

更多详情,请点选国家发改委网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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