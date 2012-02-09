〔中国经济〕春节後价格总水平将稳步回落,要防止出现反弹--发改委

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透北京2月9日电---中国国家发改委周四表示,中国1月价格总水平反弹,主要因为春节需求增加及部分地区恶劣天气推动肉、菜价格大幅上涨.随着临时性、节日性因素的消失,价格总水平涨幅将稳步回落.
刊登在发改委网站的新闻稿称,去年10月以来中国生猪生产恢复较快,春节後生猪价格将有所下降;随着天气转暖,蔬菜上市量增加,价格也将逐渐下降.
发改委还表示,未来要进一步推进平价商店建设,促进产供销一体化,降低流通成本,"切实防止价格走势出现反弹,保持价格总水平基本稳定."
国家统计局稍早公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1378772](完)
更多详情,请点选国家发改委网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠