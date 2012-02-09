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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:33 BJT

〔新债招标〕中国国家电网三个月超短融利率4.10%,九个月4.20%--路透数据

路透上海2月9日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国国家电网公司周四簿记建档的50亿元人民币三个月期
超短期融资券,票面利率4.10%;同时发行的100亿元九个月期超短融,票面利率4.20%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网      600      50      3       *4.10%       工行/交行    AAA       2/10       2/13
                        100      9       *4.20%       工行/交行    AAA       2/10       2/13
  =============================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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