版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 17:25 BJT

〔欧洲汇市〕英镑走势迟滞,英国央行料扩大量化宽松规模

路透伦敦2月9日电---英镑兑美元周四保持在远低於12周高位的水准,兑欧元走势迟滞.市场猜测,相较于迄今大多数人认为的那样,英国央行的政策或要更为激进,这种猜测很可能令英镑承压.

英国央行的政策制定者预计将在今日稍晚宣布量化宽松规模再提高500亿英镑,以支撑经济.量化宽松政策会令市场上的英镑流动性增多,从而压制英镑的汇价.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐