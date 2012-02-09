〔中国信用债评级〕中诚信国际将晋亿实业评级展望由稳定调为负面

* 发行主体: 晋亿实业股份有限公司

* 发行量及品种: 4.5亿元人民币一年期短期融资券(11晋亿CP01CN1181195=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况:主体评级维持A+,评级展望由"稳定"调至"负面"

债项评级维持A-1

路透上海2月9日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将晋亿实业股份有限公司(601002.SS)评级展望从"稳定"调整为"负面";对其主体信用评级和债项评级则分别维持在A+和A-1.

刊登在中国债券信息网的报告称,2011年以来,随着铁路投资放缓,晋亿实业铁道扣配件业务出现大幅下滑,去年前三季度铁道扣配件收入同比下降35.38%,由於该业务对公司运行影响较大,未来公司经营面临的不确定性增加.

报告表示,公司经营现金流恶化,流动性紧张,面临较大偿债压力,去年前三季公司经营活动净现金流为-3.29亿元,与上年同期的2.25亿元的水平反差明显.

报告并指出,目前晋亿实业正在进行业务转型及流动资金筹措,未来将继续关注铁路建设进度对其业务及信用状况的影响及其融资活动的进展.(完)