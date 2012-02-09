〔中国信用债评级〕中诚信国际将晋亿实业评级展望由稳定调为负面

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
* 发行主体: 晋亿实业股份有限公司
* 发行量及品种: 4.5亿元人民币一年期短期融资券(11晋亿CP01CN1181195=CFXS)
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况:主体评级维持A+,评级展望由"稳定"调至"负面"
债项评级维持A-1
路透上海2月9日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将晋亿实业股份有限公司(601002.SS)评级展望从"稳定"调整为"负面";对其主体信用评级和债项评级则分别维持在A+和A-1.
刊登在中国债券信息网的报告称,2011年以来,随着铁路投资放缓,晋亿实业铁道扣配件业务出现大幅下滑,去年前三季度铁道扣配件收入同比下降35.38%,由於该业务对公司运行影响较大,未来公司经营面临的不确定性增加.
报告表示,公司经营现金流恶化,流动性紧张,面临较大偿债压力,去年前三季公司经营活动净现金流为-3.29亿元,与上年同期的2.25亿元的水平反差明显.
报告并指出,目前晋亿实业正在进行业务转型及流动资金筹措,未来将继续关注铁路建设进度对其业务及信用状况的影响及其融资活动的进展.(完)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业