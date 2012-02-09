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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:44 BJT

〔标题新闻〕FAO上调2011年全球谷物产量预估至23.27亿吨,今年底全球谷物库存料为5.16亿吨

注:FAO为联合国粮食及农业组织(粮农组织)的缩写

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