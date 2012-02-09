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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 17:53 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元触及日高,受英国工业生产和贸易数据提振

路透伦敦2月9日电---英镑/美元GBP=D4周四触及日高1.5856美元,受助于此前公布的英国工业生产数据好於预期,且贸易逆差低於预期.(完)

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