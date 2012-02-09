版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 18:16 BJT

〔欧洲政经〕德国官员称预计欧元集团周四不会作出有关希腊决议

路透柏林2月9日电---德国一名政府官员称,德国预计欧元集团周四稍晚的一项会议上,不会对希腊纾困案及相关换债作成决议,因为尚未奠定协议基础.

"不会有任何决议,因为还没有完成决议基础,"该匿名官员称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐