〔中港股市〕恒指收平盘,地产股上涨提振沪综指小涨

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
* 恒指收平盘,沪综指收高0.1%
* 银行股削减涨幅,此前公布的中国1月CPI数据削弱下调存准率希望
* 中资地产股表现强劲
* 阿里巴巴在香港停牌
* 瑞银称A股走势不受基本面驱动
路透香港2月9日电---中国股市周四收高,因地产开发商类股上涨;香港和内地指数均面临技术阻力.中国1月通胀数据令部分投资者感到失望.
沪综指.HSI涨0.1%,收报2,349.6点,此前一度短暂测试2,360.2点附近的100日移动均线切入位,A股成交额创1月10日以来最大.
恒生指数.HSI收低0.04%,报21,010.01点,成交额创12月1日以来的最高水准.
开盘不久,中国国家统计局公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,高於路透调查分析师预估的4.1%.
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业