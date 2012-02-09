版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 18:01 BJT

〔中港股市〕恒指收平盘,地产股上涨提振沪综指小涨

* 恒指收平盘,沪综指收高0.1%

* 银行股削减涨幅,此前公布的中国1月CPI数据削弱下调存准率希望

* 中资地产股表现强劲

* 阿里巴巴在香港停牌

* 瑞银称A股走势不受基本面驱动

路透香港2月9日电---中国股市周四收高,因地产开发商类股上涨;香港和内地指数均面临技术阻力.中国1月通胀数据令部分投资者感到失望.

沪综指.HSI涨0.1%,收报2,349.6点,此前一度短暂测试2,360.2点附近的100日移动均线切入位,A股成交额创1月10日以来最大.

恒生指数.HSI收低0.04%,报21,010.01点,成交额创12月1日以来的最高水准.

开盘不久,中国国家统计局公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,高於路透调查分析师预估的4.1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐