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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 18:03 BJT

《即时观点》英国12月工业生产增幅高於预期,贸易逆差收窄

路透伦敦2月9日电---英国12月工业生产复苏步伐快於预期,因制造业者加快生产步伐,对衰退的担忧进一步缓解.

同时,英国商品贸易逆差收窄至2010年2月以来最低.

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