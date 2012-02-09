〔中国贸易〕1月出口估计同比负增长,需维稳汇率以支持出口--商务部

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透北京2月9日电---中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.
陈德铭在接受彭博社书面采访时表示,2011年下半年以来,中国外贸增长势头有所放缓,今年1月份的出口情况也不乐观,由於春节等因素,估计会呈同比负增长.外贸企业尤其是小微企业经营压力加大.
他称,为促对外贸易稳定增长,首先进出口政策要总体保持稳定,如保持汇率基本稳定等等;其次是要切实减轻进出口企业税费负担,并要加大贸易促进力度.
他还表示,在采取措施稳定出口的同时,中国政府也将继续积极扩大进口,进一步促进贸易平衡.
中国海关定於周五公布1月进出口贸易数据.[ID:nCN1369002](完)
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--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠