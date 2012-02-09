〔中国贸易〕1月出口估计同比负增长,需维稳汇率以支持出口--商务部

路透北京2月9日电---中国商务部部长陈德铭周四表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定.

陈德铭在接受彭博社书面采访时表示,2011年下半年以来,中国外贸增长势头有所放缓,今年1月份的出口情况也不乐观,由於春节等因素,估计会呈同比负增长.外贸企业尤其是小微企业经营压力加大.

他称,为促对外贸易稳定增长,首先进出口政策要总体保持稳定,如保持汇率基本稳定等等;其次是要切实减轻进出口企业税费负担,并要加大贸易促进力度.

他还表示,在采取措施稳定出口的同时,中国政府也将继续积极扩大进口,进一步促进贸易平衡.

中国海关定於周五公布1月进出口贸易数据.[ID:nCN1369002](完)

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