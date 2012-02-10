(重温稿)〔台湾货币市场〕短率不变,对未来利率持平看法压低存单得标水准

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
* 短率未有波动,外商资金供应无虞
* 资金偏松、利率持平看法压低存单得标利率
* 银行买票意愿强烈
记者 林妙容
路透台北2月9日电---台湾银行间短期利率周四持於近期区间.央行积极回收游资态势不变,抵消外资汇入推升资金水位的力道,拆借市况顺畅,短率也无甚波动.
不过今日央行标售364天期定期存单,加权平均得标利率略低於预期,落至0.887%[ID:nCT0505759],且最高得标利率落在0.901%,较上月最高得标利率0.913%再度下滑.市场人士解读除部分银行有到期资金重新配置需求外,对未来利率持平的看法,也同步压低得标水准.
"虽然低於预期,但也还算合理...未来利率持平的话,总是还有消化资金的需求."一外商银人士称.
不过交易员认为该得标利率不会影响短率,今日市况平淡,有资金缺口的本地银行,向资金偏松的外商银行拆入没有困难.而向央行申购三种天期存单也算顺利.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.397%;区间在0.299-0.710%,上日在0.299-0.720%.
2-7天拆款利率在0.392-0.730%,上日则在0.392-0.740%.
**短票利率持平**
短票方面,因2月下旬部分天数央行存单到期较少,部分银行为重新调配资金落点,以购入短票因应,令买气高升,不过在短票发行量亦高的情况下,利率持於近期区间,没有大变化.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.
虽然短票利率近期平稳,不过市场人士预期月底短票利率或将逼近央行30天期存单0.87%.
今日央行共发行1,620亿台币存单,相较存单到期金额1,443.5亿,存单发行余额增加176.5亿..[TW/MMTCN]
明日央行存单到期较多,为4,919亿.下周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,依序为周一5,789.5亿,周二154亿,周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为169亿台币,累计超额准备为657亿台币,加计前期1%的超额准备为1,877亿台币.
**RP利率大致相同**
债市同业附买回(RP)利率周四持平.受台股表现强势影响,部分客户自RP市场抽出资金,使得投信端资金供应减少,但寿险、银行端仍有余钱流入,因此成交利率大致不变.
交易商指出,近日台币强劲升值且热钱涌入,加之央行守汇而在市场释出台币,双双使得货币市场整体资金池升高,尤以银行体系资金最为充裕.不过,他们也表示,央行应会加强冲销力道以维持适度宽松的策略方向,预料RP利率应难脱既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴/黄凯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业