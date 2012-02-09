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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 20:12 BJT

〔英国央行〕维持指标利率在0.5%不变,量化宽松规模扩充500亿英镑

路透伦敦2月9日电---英国央行周四投票决定将量化宽松规模提高500亿英镑,作为支撑经济计划的一部分.目前英国经济仍然面临滑入衰退的威胁.

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