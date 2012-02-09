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债券 | 2012年 2月 9日 星期四 18:33 BJT

〔加拿大经济〕国民对经济前景的信心下降--加拿大皇家银行调查

路透多伦多2月9日电---加拿大皇家银行调查显示,全球金融的不确定性,以及就业新增速度放缓,上月令国民对经济的信心下降.

调查显示,32%的受访者乐观看待明年经济前景,低於2011年1月调查中的43%,而两年前调查中的这一比例为56%.

加皇银行周四公布的加拿大消费者展望指数显示,只有36%的受访者预计自己的个人财务状况将在未来12个月内好转,2011年和2010年调查中的比例分别为38%和45%.

该在线调查是在1月9日至16日期间进行的.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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