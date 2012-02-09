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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 18:42 BJT

〔中国外汇〕今年国际收支仍将保持顺差,但将大幅减少--外管局

路透上海2月9日电---中国国家外汇管理局周四表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大.

外管局网站上刊登的新闻稿称,有关负责人就国际收支形势并指出,中国今年可能面临跨境资本频繁进出风险,甚至不排除出现阶段性套利资本流出.(完)

参看相关细节,请点选国家外管局网站(here)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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