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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 18:42 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,稍晚USDA公布农作物供需报告

路透新加坡2月9日电---周四马来西亚棕榈油下跌,因投资者在两项主要报告公布前获利了结,而围绕欧债危机的不确定性也冲击投资者风险偏好.

市场密切关注美国农业部(USDA)周四将公布的2月农作物产出以及供需报告.

交易商还关注马来西亚棕榈油局(MPOB)将於周五发布的该国1月棕榈油数据.

吉隆坡一外资商品经纪商交易员称,"上周四以来,期货价格飙升123马币(林吉特)左右,且未平仓合约激增近6,553口.不过期货涨势超越现货,炼厂以较期货很深的折价买入."

这位交易员还称,"由於当前需求疲软以及利润率是负的,市场人士在USDA和MPOB报告前获利了结."

指标4月棕榈油期约FCPOc3跌0.2%,收於每吨3,148马币.

成交量为22,666口.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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