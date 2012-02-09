〔东南亚股市〕多数走势迟滞,菲律宾股市从纪录高位回落

路透2月9日电---东南亚股市周四多数处於变动不大至走弱之间,投资者针对近期涨势了结获利.在印尼央行宣布降息之後,该国股市扳回了一部分跌幅.

短线交易者似乎主导市场,因对於希腊能否获得新的外部援助的担忧令许多投资者持观望态度,尽管有预期认为英国央行和欧洲央行(ECB)将继续提供充足的流动性.

Finansia Syrus Securities驻曼谷研究部门主管Warut Siwasariyanon说:"市场仍然对希腊问题抱有很大的希望.如果事态有积极的进展,近期将提振风险偏好."

不过谨慎的投资者还是针对蓝筹股了结获利,比如菲律宾的银行股、新加坡的商品类股以及印尼的消费类股.

菲律宾股市.PSI下跌0.75%至一周低点附近.印尼股市.JKSE收低0.2%,盘中一度下跌近1%.周四印尼央行将指标利率下调25个基点至5.75%,此举旨在维持印尼经济的强劲成长势头.过去两个月印尼央行一直维持该利率不变.[ID:nCN1379486]

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI几近收平,盘初曾跌0.84%.泰国股市.SETI小升0.1%.

马来西亚股市.KLSE逆转盘初跌幅,小升0.8%至逾六个月高位.越南股市.VNI上涨0.5%.

新加坡股市,嘉德置地(CATL.SI)等地产股大幅上涨,帮助抵消了其它板块的跌幅.

1056GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2981.17 -1.03 -0.03 +12.65 2646.35

马来西亚 .KLSE 1565.32 12.14 +0.78 +2.26 1530.73

泰国 .SETI 1117.17 1.09 +0.10 +8.96 1025.32

印尼 .JKSE 3978.99 -9.71 -0.24 +4.11 3821.99

菲律宾 .PSI 4769.62 -36.18 -0.75 +9.10 4371.96

越南 .VNI 411.39 1.86 +0.45 +17.02 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 张涛

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