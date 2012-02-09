〔东南亚股市〕多数走势迟滞,菲律宾股市从纪录高位回落

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透2月9日电---东南亚股市周四多数处於变动不大至走弱之间,投资者针对近期涨势了结获利.在印尼央行宣布降息之後,该国股市扳回了一部分跌幅.
短线交易者似乎主导市场,因对於希腊能否获得新的外部援助的担忧令许多投资者持观望态度,尽管有预期认为英国央行和欧洲央行(ECB)将继续提供充足的流动性.
Finansia Syrus Securities驻曼谷研究部门主管Warut Siwasariyanon说:"市场仍然对希腊问题抱有很大的希望.如果事态有积极的进展,近期将提振风险偏好."
不过谨慎的投资者还是针对蓝筹股了结获利,比如菲律宾的银行股、新加坡的商品类股以及印尼的消费类股.
菲律宾股市.PSI下跌0.75%至一周低点附近.印尼股市.JKSE收低0.2%,盘中一度下跌近1%.周四印尼央行将指标利率下调25个基点至5.75%,此举旨在维持印尼经济的强劲成长势头.过去两个月印尼央行一直维持该利率不变.[ID:nCN1379486]
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI几近收平,盘初曾跌0.84%.泰国股市.SETI小升0.1%.
马来西亚股市.KLSE逆转盘初跌幅,小升0.8%至逾六个月高位.越南股市.VNI上涨0.5%.
新加坡股市,嘉德置地(CATL.SI)等地产股大幅上涨,帮助抵消了其它板块的跌幅.
1056GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2981.17 -1.03 -0.03 +12.65 2646.35
马来西亚 .KLSE 1565.32 12.14 +0.78 +2.26 1530.73
泰国 .SETI 1117.17 1.09 +0.10 +8.96 1025.32
印尼 .JKSE 3978.99 -9.71 -0.24 +4.11 3821.99
菲律宾 .PSI 4769.62 -36.18 -0.75 +9.10 4371.96
越南 .VNI 411.39 1.86 +0.45 +17.02 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业