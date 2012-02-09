(重温稿)〔中国外汇〕外管局称今年国际收支顺差将大减,面临跨境资本频繁进出风险

更新版 1-台湾货币市场：跨月短率稍显松动，有银行以较低利率抢作一周跨月拆款

* 跨月短率区间高位稍显松动 * 银行以较低利率抢作一周跨月拆款 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月22日 - 台湾银行间跨月短率周三区间高位稍显松动。资金调度人员称，距 离月底仅剩两个交易日，部分银行为去化过剩资金，以较两周拆款利率低1-2个基点与票券 商承作一周拆款，带动跨月短票利率也略靠向区间低位。 他们表示，今日交割一年期定存单1,600亿台币，银行间资金供给仍显宽松，而资金需 求却仍疲软，银行间周二当日超额准备高逾680亿台币，料月底前整体银行超额准备增幅会 加快。 〞最近钱有比较松，外资来排队有变多。〞一位大型官股银行交易员说。 另位大型票券商交易员也称，旬底前很多大小银行都要消化头寸，目前以卖票为优先， 并在月底前持续减少拆款量能，随着月底因素已逐渐淡化，转趋关注3月初大额国际板债券 交割变数。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mit