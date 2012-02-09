(重温稿)〔中港个股〕交通银行望首季完成私人配售H股,筹约79亿美元--IFR

* 交行拟配股集资约79亿美元充实资本--IFR

* 汇控、财政部和社保基金将认购交行H股

* 料私人配售於今年首季前完成

路透香港2月9日电---汤森路透旗下IFR周四报导,以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)计划通过私人配售方式融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求.

IFR引述两名熟悉交易的消息人士透露有关消息.据报导,交行希望在首季前完成这批H股的配售.

报导指,交行的三大主要H股股东--汇丰控股(0005.HK)、中国财政部和社保基金等将会认购该批H股股份.

交行於2010年和2011年在香港和内地市场曾进行过股本和债券融资,以充实其资产负债表.

交行的发言人拒绝作出评论.而汇控香港的发言人亦未有作出评论.

中国证券报去年12月曾报导,由於2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,2012年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行等部分银行或会再融资.[ID:nCN1307064]

去年10月,新华社引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.工行和农行并指中央汇金拟未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持其股份.(完)