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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 19:59 BJT

〔亚洲橡胶〕2月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 306.0 27 -- --

* 3月 307.5 103 -- --

* 4月 310.8 71 310.8 327

* 5月 315.0 235 314.9 22

* 6月 318.1 760 318.6 44

* 7月 320.3 6867 321.0 833

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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