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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 20:26 BJT

〔英国央行〕近期调查显示形势较正面,但仍担心欧债问题

路透伦敦2月9日电---英国央行周四表示:

* 最近的景气调查显示英国形势比较正面

* 英国主要出口市场的扩张步伐已放缓

* 仍担忧欧元区债务问题

* 信用形势紧缩和财政整固构成不利因素

* 如果不采取更多刺激措施,中期内通胀将低於2%的可能性较大

* 500亿英镑购买行动将需三个月完成.(完)

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