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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 20:31 BJT

〔英国经济〕财政大臣奥斯本称央行的量化宽松措施对经济至关重要

路透伦敦2月9日电---英国财政大臣奥斯本周四表示:

* 英国央行的分析证明了量化宽松在支持需求方面的效果

* 提高量化宽松规模将使得货币政策委员会能够实现中期通胀目标

* 在政府整固财政之际,货币政策继续在支撑经济方面发挥关键作用.(完)

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