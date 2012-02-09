〔国际油市〕亚洲航煤价差跌至一周低点

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透新加坡2月9日电---亚洲航煤价差周四连续第四日下滑,因该地区航空公司亏损连连,致使需求保持低迷.
周四交易结束时,从新加坡装船的航煤船货价差大跌0.25美元至每桶负0.30美元.
消息人士称,诸如中国、印度等国的航煤需求仍维持在低位,因全线油品价格飙升.
在菲律宾,Petron预计在2月或3月进入现货市场,进口约80,000桶航煤.
柴油价格周四也回落,3月柴油裂解价差下跌0.57美元至每桶18.19美元
International Enterprise的数据显示,截至2月8日当周,新加坡柴油和航煤库存增长8.35%至970万桶.
3月柴油裂解价差GOSGCKMc1下跌0.57美元至每桶18.19美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.48 131.88 131.68 131.60 0.08 0.06
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.71 133.11 132.91 132.94 -0.03 -0.02
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.81 134.21 134.01 134.24 -0.23 -0.17
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.51 134.91 134.71 134.64 0.07 0.05
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.91 132.78 0.13 0.10
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.39 132.31 0.08 0.06 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业