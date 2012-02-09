〔国际油市〕亚洲航煤价差跌至一周低点

路透新加坡2月9日电---亚洲航煤价差周四连续第四日下滑,因该地区航空公司亏损连连,致使需求保持低迷.

周四交易结束时,从新加坡装船的航煤船货价差大跌0.25美元至每桶负0.30美元.

消息人士称,诸如中国、印度等国的航煤需求仍维持在低位,因全线油品价格飙升.

在菲律宾,Petron预计在2月或3月进入现货市场,进口约80,000桶航煤.

柴油价格周四也回落,3月柴油裂解价差下跌0.57美元至每桶18.19美元

International Enterprise的数据显示,截至2月8日当周,新加坡柴油和航煤库存增长8.35%至970万桶.

3月柴油裂解价差GOSGCKMc1下跌0.57美元至每桶18.19美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.48 131.88 131.68 131.60 0.08 0.06

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.71 133.11 132.91 132.94 -0.03 -0.02

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.81 134.21 134.01 134.24 -0.23 -0.17

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.51 134.91 134.71 134.64 0.07 0.05

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.91 132.78 0.13 0.10

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.39 132.31 0.08 0.06 (完)