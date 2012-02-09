欧洲已公布经济指标--2012/2/9

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-p +0.6-@-r +0.8-@-p
德国 第三季 -0.25-@-p +0.5-@-r +3.0-u-p
法国 第三季 +0.3-f 持平-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 12月 +0.4 +0.2 +4.2
德国 1月 -0.4-p +0.7-f +2.0-p
法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7
意大利(HICP) 1月 -1.8-p +0.3-f +3.4-p
生产者物价指数(PPI):
英国 12月 -0.2 +0.2 +4.8
德国 12月 -0.4 +0.1 +4.0
法国 12月 -0.1 +0.4 +4.7
意大利 12月 +0.1 +0.3 +3.8
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 1月 6.7-@ 6.8-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 12月 8.9-@ 8.8-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业