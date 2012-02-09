〔国际油市〕亚洲燃料油九个交易日来首次反弹

路透新加坡2月9日电---亚洲燃料油市场周四悉数走坚,即期市场,包括2月/3月和现货价差,九个交易日来首次反弹.

交易员表示,由於基本面强劲且即期市场已经下滑有一周的时间,今日的反弹在预料之中.

一位在新加坡的西方交易员说:"最终,问题是价值在什麽水平.如果是逆价差每吨7-9美元,市场可能会被认为绝对水平很坚挺,这是目前2月/3月和3月/4月的水平."

"不过脱离了过去一个多月所处的15美元上方的畸高水平,令人感觉市场有些疲弱,以相对水平衡量市场要较弱,不过绝对水平看并不弱."

3月和4月燃料油裂解价差双双收窄0.87美元,分别报每桶贴水2.83和3.48美元.

180-cst燃料油上涨10.45美元至每吨737.60美元;380-cst品级燃料油上涨8.85美元至729.00美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 737.40 737.80 737.60 727.15 10.45 1.44

现货380CST燃料油 FO380-SIN 728.75 729.25 729.00 720.15 8.85 1.23

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 745.00 747.00 746.00 738.50 7.50 1.02

380CST船用燃料油升水 16.25 17.75 17.00 18.35 -1.35

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 9.25 9.50 9.38 9.00 0.38 4.17

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF10.00 10.50 10.25 10.25 0.00 0.00 (完)