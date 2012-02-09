〔国际油市〕亚洲燃料油九个交易日来首次反弹

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透新加坡2月9日电---亚洲燃料油市场周四悉数走坚,即期市场,包括2月/3月和现货价差,九个交易日来首次反弹.
交易员表示,由於基本面强劲且即期市场已经下滑有一周的时间,今日的反弹在预料之中.
一位在新加坡的西方交易员说:"最终,问题是价值在什麽水平.如果是逆价差每吨7-9美元,市场可能会被认为绝对水平很坚挺,这是目前2月/3月和3月/4月的水平."
"不过脱离了过去一个多月所处的15美元上方的畸高水平,令人感觉市场有些疲弱,以相对水平衡量市场要较弱,不过绝对水平看并不弱."
3月和4月燃料油裂解价差双双收窄0.87美元,分别报每桶贴水2.83和3.48美元.
180-cst燃料油上涨10.45美元至每吨737.60美元;380-cst品级燃料油上涨8.85美元至729.00美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 737.40 737.80 737.60 727.15 10.45 1.44
现货380CST燃料油 FO380-SIN 728.75 729.25 729.00 720.15 8.85 1.23
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 745.00 747.00 746.00 738.50 7.50 1.02
380CST船用燃料油升水 16.25 17.75 17.00 18.35 -1.35
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 9.25 9.50 9.38 9.00 0.38 4.17
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF10.00 10.50 10.25 10.25 0.00 0.00 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
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2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业