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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 21:29 BJT

〔欧洲政经〕希腊政治领导人就撙节措施与欧盟/IMF达成协议--政府人士

路透雅典2月9日电---两位希腊政府消息人士周四表示,希腊政治领导人已就确保外部援助的撙结措施达成协议.(完)

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