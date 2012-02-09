版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 22:10 BJT

〔表格〕美国2月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿2月9日电---美国农业部(USDA)公布2月2日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

-----------------------------------------------------------------

小麦 707.8 0.0 727.0 0.0 22,373.7 29,044.4

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7 98.5

玉米 694.1 63.7 741.0 113.7 28,317.0 30,357.0

高粱 3.1 3.1 3.1 3.1 584.0 2,207.8

大豆 603.3 55.0 691.4 56.5 26,922.5 38,387.6

豆粕 161.9 0.7 163.1 0.7 4,722.3 5,369.5

豆油 22.2 0.0 22.4 0.0 221.6 1,083.9

皮马棉 28.4 0.0 28.7 0.0 518.7 480.6

陆地棉 35.7 14.0 159.8 14.0 10,034.0 14,183.1

稻米 20.3 0.0 23.9 0.0 153.3 150.8

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐