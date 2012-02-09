〔表格〕美国2月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透华盛顿2月9日电---美国农业部(USDA)公布2月2日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 707.8 0.0 727.0 0.0 22,373.7 29,044.4
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7 98.5
玉米 694.1 63.7 741.0 113.7 28,317.0 30,357.0
高粱 3.1 3.1 3.1 3.1 584.0 2,207.8
大豆 603.3 55.0 691.4 56.5 26,922.5 38,387.6
豆粕 161.9 0.7 163.1 0.7 4,722.3 5,369.5
豆油 22.2 0.0 22.4 0.0 221.6 1,083.9
皮马棉 28.4 0.0 28.7 0.0 518.7 480.6
陆地棉 35.7 14.0 159.8 14.0 10,034.0 14,183.1
稻米 20.3 0.0 23.9 0.0 153.3 150.8
(完)
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--编译 王洋;审校 利棣儿
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2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业