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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 22:26 BJT

〔USDA月报〕2月9日美国农作物主要信息

路透2月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估 1月预估 2月预估

大豆

种植(百万英亩) 77.5 77.4 75.0 75.0

收割(百万英亩) 76.4 76.6 73.6 73.6

单产(蒲式耳/英亩) 44.0 43.5 41.5 41.5

产量 3,359 3,329 3,056 3,056

压榨 1,752 1,648 1,615 1,615

出口 1,499 1,501 1,275 1,275

年末库存 151 215 275 275

豆油(百万磅)

产量 19,615 18,888 18,605 18,605

出口 3,359 3,233 1,200 1,200

年末库存 3,406 2,425 2,315 2,315

豆粕(豆粉)(千短吨)

产量 41,707 39,251 38,685 38,685

出口 11,160 9,104 8,800 8,800

年末库存 302 350 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估 1月预估 2月预估

种植(百万英亩) 59.2 53.6 54.4 54.4

收割(百万英亩) 49.9 47.6 45.7 45.7

单产(蒲式耳/英亩) 44.5 46.3 43.7 43.7

产量 2,218 2,207 1,999 1,999

出口 879 1,289 950 975

年末库存 976 862 870 845

玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估 1月预估 2月预估

种植(百万英亩) 86.4 88.2 91.9 91.9

收割(百万英亩) 79.5 81.4 84.0 84.0

单产(蒲式耳/英亩) 164.7 152.8 147.2 147.2

产量 13,092 12,447 12,358 12,358

出口 1,980 1,835 1,650 1,700

年末库存 1,708 1,128 846 801

美国乙醇产量

燃料用乙醇 4,591 5,021 5,000 5,000

美国用於生物柴油的豆油产量

甲酯 1,680 2,550 3,600 3,600 (完)

浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 肖群英;审校 李军

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