〔USDA月报〕2月9日美国农作物主要信息

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透2月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 1月预估 2月预估
大豆
种植(百万英亩) 77.5 77.4 75.0 75.0
收割(百万英亩) 76.4 76.6 73.6 73.6
单产(蒲式耳/英亩) 44.0 43.5 41.5 41.5
产量 3,359 3,329 3,056 3,056
压榨 1,752 1,648 1,615 1,615
出口 1,499 1,501 1,275 1,275
年末库存 151 215 275 275
豆油(百万磅)
产量 19,615 18,888 18,605 18,605
出口 3,359 3,233 1,200 1,200
年末库存 3,406 2,425 2,315 2,315
豆粕(豆粉)(千短吨)
产量 41,707 39,251 38,685 38,685
出口 11,160 9,104 8,800 8,800
年末库存 302 350 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 1月预估 2月预估
种植(百万英亩) 59.2 53.6 54.4 54.4
收割(百万英亩) 49.9 47.6 45.7 45.7
单产(蒲式耳/英亩) 44.5 46.3 43.7 43.7
产量 2,218 2,207 1,999 1,999
出口 879 1,289 950 975
年末库存 976 862 870 845
玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 1月预估 2月预估
种植(百万英亩) 86.4 88.2 91.9 91.9
收割(百万英亩) 79.5 81.4 84.0 84.0
单产(蒲式耳/英亩) 164.7 152.8 147.2 147.2
产量 13,092 12,447 12,358 12,358
出口 1,980 1,835 1,650 1,700
年末库存 1,708 1,128 846 801
美国乙醇产量
燃料用乙醇 4,591 5,021 5,000 5,000
美国用於生物柴油的豆油产量
甲酯 1,680 2,550 3,600 3,600 (完)
浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]
--编译 肖群英;审校 李军
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业