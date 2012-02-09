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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 22:42 BJT

〔美国股市〕开高,因希腊改革协议达成和美国就业数据良好

路透纽约2月9日电---美国股市周四开盘上扬,此前希腊领导人就确保外部救援的改革措施达成协议,同时数据显示美国就业市场持续改善.

道琼工业指数.DJI盘初上涨28.61点,或0.22%,至12,912.56点,标准普尔500指数.SPX涨3.25点,或0.24%,至1,353.21点,Nasdaq指数.IXIC上涨9.03点,或0.31%,至2,924.89点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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