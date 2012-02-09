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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 23:29 BJT

〔美国热股〕百事可乐早盘挫跌逾4%,拟扩大品牌推广支出重振北美业务

路透2月9日电---百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)称,计划今年在品牌推广上投入5-6亿美元,以增加北美地区的销售,因其市场份额落後于竞争对手可口可乐.[ID:nL2E8D92FA]

百事可乐周四早盘挫跌4.33%,报63.85美元.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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