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债券 | 2012年 2月 9日 星期四 23:53 BJT

〔美国金融〕美银等五大银行拟支付250亿美元和解按揭贷款调查案

路透华盛顿2月9日电---美国政府周四宣布,美国五大银行将向遭受不幸的房主和州政府提供250亿美元经济补偿,因官方认定贷款银行应该为其在止赎和其他按揭贷款文件工作中采取的非法捷径承担责任.

协议涉及的银行包括美国银行(BAC.N),富国银行(Wells Fargo)(WFC.N),摩根大通(JPM.N),花旗集团(C.N)和Ally Financial Inc.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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