版本:
中国
债券 | 2012年 2月 9日 星期四 23:59 BJT

〔标题新闻〕ECB拟定更宽松的担保新规则,允许部分地区银行使用更大范围的传统贷款作抵押

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8D99QJ]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐