背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)