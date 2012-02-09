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债券 | 2012年 2月 10日 星期五 01:10 BJT

〔标题新闻〕美联储对美银等五大银行共罚款7.665亿美元,此乃250亿美元止赎和解的一部分

美国联邦储备理事会(美联储,FED)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7NT01U]

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