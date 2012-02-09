〔欧元债市〕意大利公债带领二线国家债市上扬,因希腊达成撙节协议

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月9日电---欧元区收益率(殖利率)较高的公债价格周四上扬,表现超越德国指标公债,此前希腊政治领袖就获得新援助所需的改革方案达成一致,降低了希腊发生无序违约的风险.
这则姗姗来迟的消息盖过了欧洲央行(ECB)维持指标利率在1%不变的影响.该消息有助於希腊获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的1,300亿欧元援助,让希腊政府能应对下月大规模的债券赎回.[ID:nCN1380528]
意大利公债在低评级欧洲公债中领涨,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌至5.48%左右,为去年10月初以来的低位,10年期西班牙公债收益率下跌5个基点,至5.20%.
欧洲央行接受更大范围的资产作为流动性投标的抵押品,为银行业在2月29日获得更多三年期贷款铺路,也助推欧元区二线国家债券表现胜过德国公债.
10年期德国公债收益率攀升至2.05%,为12月中以来最高水平,并升越2%关口,後者是今年以来约20基点波动区间的上限.3月德债期货FGBLH2下滑74个跳动点,结算价报137.10.
一些市场人士预料,一旦达成希腊援助协议和债券互换协议,10年期德债收益率在未来几天将会升至2.15%的高位.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)