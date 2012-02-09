〔欧元债市〕意大利公债带领二线国家债市上扬,因希腊达成撙节协议

路透伦敦2月9日电---欧元区收益率(殖利率)较高的公债价格周四上扬,表现超越德国指标公债,此前希腊政治领袖就获得新援助所需的改革方案达成一致,降低了希腊发生无序违约的风险.

这则姗姗来迟的消息盖过了欧洲央行(ECB)维持指标利率在1%不变的影响.该消息有助於希腊获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的1,300亿欧元援助,让希腊政府能应对下月大规模的债券赎回.[ID:nCN1380528]

意大利公债在低评级欧洲公债中领涨,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌至5.48%左右,为去年10月初以来的低位,10年期西班牙公债收益率下跌5个基点,至5.20%.

欧洲央行接受更大范围的资产作为流动性投标的抵押品,为银行业在2月29日获得更多三年期贷款铺路,也助推欧元区二线国家债券表现胜过德国公债.

10年期德国公债收益率攀升至2.05%,为12月中以来最高水平,并升越2%关口,後者是今年以来约20基点波动区间的上限.3月德债期货FGBLH2下滑74个跳动点,结算价报137.10.

一些市场人士预料,一旦达成希腊援助协议和债券互换协议,10年期德债收益率在未来几天将会升至2.15%的高位.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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