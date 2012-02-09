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债券 | 2012年 2月 10日 星期五 01:57 BJT

〔标题新闻〕ECB将在2月底三年期贷款操作结果知晓後评估是否需要挹注更多--意央行副总裁

欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7KN00I]

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