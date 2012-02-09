〔美国股市〕希腊协议达成後ADR多数收平,ING和瑞信银行因业绩不佳大跌

路透纽约2月9日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收平,尽管希腊在拖延数周後达成一项新救助协议.此前荷兰国际集团(ING)和瑞士信贷银行在公布令人失望的业绩後股价大跌.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR微跌0.02%,报132.28.标普500指数.SPX上涨0.15%.
欧洲银行业股多数表现不一,不过变动均不大.在美上市的德意志银行(DB.N)上涨0.32%,报46.41美元.但巴克莱银行(BCS.N)下挫2.80%,报14.59美元..
荷兰国际集团(ING.N)则重挫5.65%,报9.18美元,此前该公司称欧债危机带来的负面影响恶化,并公布低於与其的季度获利.
瑞士信贷银行(CS.N)股价下挫3%,报26.81美元,之前公布第四季商品交易部门录得亏损.
希腊新达成的协议中包括整改和撙节举措,由此该国确保了第二笔国际救助资金并避免无序违约.不过这一事件拖延时间太久,令投资者情绪紧张,并关注未来几周希腊是否会有问题.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.04%,报120.95,欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.25%.
拉丁美洲ADR中,墨西哥电信机构America Movil(AMX.N)上涨0.45%,报24.53美元.该公司第四季净利大增21%.
矿业类股连续第二天下挫.力拓(RIO.N)公布下半年获利减少,并对铝业务减记90亿美元.[ID:nCN1379546].周三时澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)亦公布令人失望的业绩.
力拓股价下跌1.27%,报60.75美元.必和必拓跌1.38%,报79.62美元.
巴西淡水河谷(VALE.N)跌0.83%,报26.20美元.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS跌0.03%,报129.57.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA持平,报384.88.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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