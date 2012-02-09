〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第三天下跌,因技术面因素和玉米下挫

路透2月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收跌,为连续第三天下挫,交易商称下跌原因是技术性卖盘和来自玉米与小麦的跌势拖累.
交易商还指出,3月大豆SH2在触及三个月新高12.47-1/2美元后收低,这是偏空信号.当时大豆升穿阻力位1月3日高点12.44-3/4美元.
豆粕期货追随大豆下跌.豆油期货则表现不一,美国原油期货上涨提供支撑.
美国农业部(USDA)月度供需报告中,对该国2011/12年大豆结存量保持在2.75亿蒲式耳不变,市场平均预估为2.73亿蒲式耳.
USDA将2011/12年全球大豆结存量下调至6,028万吨,低於市场平均预估的6,138万吨和1月的6,343万吨.
USDA还将2011/12年阿根廷大豆收获量预估从1月的5,050万吨下调至4,800万吨,并将同期巴西大豆收获量预估从1月的7,400万吨下调至7,200万吨.
巴西政府作物机构Conab将2011/12年大豆生产量预估从1月的7,175万吨下调至6,923万吨.
布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2011/12年阿根廷大豆收获量预估保持在4,620万吨不变,下调玉米预估.
CBOT-3月大豆期货Sc1收低4美分,报每蒲式耳12.27-1/2美元.
3月豆粕合约SMc1收跌0.7美元,报每短吨321美元.
3月豆油合约BOc1收挫0.04美分,报每磅52.54美分.
今日CBOT预估成交量分别为大豆249,925口,豆油111,428口和豆粕83,558口.
以下为CBOT农产品期货在1951GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 637.00 -5.50 -0.9% -1.5%
CBOT大豆Sc1 1227.50 -4.00 -0.3% 2.4%
CBOT豆粕SMc1 321.00 -0.70 -0.2% 3.7%
CBOT豆油BOc1 52.54 -0.04 -0.1% 0.9%
CBOT小麦Wc1 646.00 -14.75 -2.2% -1.0%
CBOT稻米RRc1 1408.00 -12.50 -0.9% -3.6%
EU小麦BL2H2 212.75 -3.25 -1.5% 5.1%
NYMEX原油期货CLc1 99.82 1.09 1.1% 1.0%
道琼工业指数.DJI 12,906 22 0.2% 5.6%
现货金XAU= 1728.19 -5.20 -0.3% 10.5%
欧元/美元EUR= 1.3293 0.0033 0.3% 2.7%
美元指数.DXY 78.5480 -0.0930 -0.1% -2.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 695 19 2.8% -60.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 李军