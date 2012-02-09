〔美国债市〕公债价格下跌,希腊达成撙节协议打压市场避险需求

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
* 希腊为得到新救助资金,达成撙节协议
* 上周美国初请失业金人数下降
* 30年期公债标售得标利率较高
* 美联储买入43.5亿美元较长期公债
路透纽约2月9日电---美国公债价格周四下跌,此前希腊为确保关键的救助资金,在严苛的财政及撙节措施问题上达成协议.这令公债避险买盘活动减少.
160亿美元规模的30年期公债标售前,市场希望推低价格,以及更多迹象显示美国就业市场改善,即初请失业金人数下降亦损及美国公债的避险魅力.相比之下,道琼工业指数、标准普尔500指数和Nasdaq指数均上升.
"希腊是最重要的因素.就业数据也很不错."Bank of the West固定收益部门副总裁Paul Montaquila称."很明显风险容忍度趋於增加,公债这类避险资产的需求降低--至少今天是这样."
需求降低令公债价格下挫,且收益率上扬.根据Tradeweb,30年期公债收益率升至11月中迄今最高,指标10年期公债收益率在约两周高位附近徘徊.
30年期美债价格下跌25/32,收益率从周三尾盘的3.15%升至3.19%.
指标10年期公债价格跌17/32,收益率从周三尾盘的1.98%涨至2.05%.
在周四于布鲁塞尔举行的欧盟会议举行前数个小时,希腊政治领导人对一拖再拖的经济改革及撙节措施协议达成一致,为该国获得第二轮救助铺平道路,且避免了无序违约.
市场一度担心若希腊无法得到更多救助,将会出现债务违约,可能会导致类似2008年雷曼兄弟垮台时触发的全球信贷危机.
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)