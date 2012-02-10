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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 08:12 BJT

〔日本数据〕1月国内企业物价指数较上年同期增长0.5%,增幅低於预估

路透东京2月10日电---日本央行周五公布数据显示,1月国内企业物价指数较上年同期增长0.5%,增幅较上月放缓,因全球经济增长减慢,导致能源价格下滑.

路透调查预估为增长0.8%,12月数据修正至较上年同期增长1.2%.

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