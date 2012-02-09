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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 06:39 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数下降,提升就业市场前景

* 初请失业金人数减少1.5万人

* 初请失业金人数四周均值接近四年低点

* 数据表明就业市场积聚动能

* 12月趸售(批发)库存跳升

路透华盛顿2月9日电---美国上周初请失业金人数意外下降,成为美国就业市场复苏的最新迹象.

劳工部周四公布,2月4日当周初请失业金人数减少1.5万人至35.8万人.初请失业金人数四周均值触及2008年4月以来最低,该数据是衡量趋势变动的更好指标.

初请失业金人数下滑表明就业市场正积累动能,并增加了本月就业人数再度稳固增长的机率.分析师原本预估上周初请失业金人数会增加至37万人.

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