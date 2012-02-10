《欧洲央行焦点》ECB对间接救援希腊放口,并决定维持利率不变

(重发以补齐遗漏段落)

* 德拉吉暗示ECB将把债券收益间接转给希腊

* 认为经济呈现初步稳定迹象

* ECB维持利率在1.0%的纪录低位

路透法兰克福2月9日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四对间接帮助希腊敞开大门,此前希腊各政党在拖延数日後终於就撙节计划达成一致.

希腊需要达成该协议以获得新救援来避免无序违约.希腊此前催促ECB返还持有希腊债券的收益,这可能筹得120亿欧元或更多资金,来帮助填补其财政需求的缺口.

撙节计划、民间债权人自愿减计债券价值以及ECB的任何援助行动,旨在将希腊债务与其国内生产总值(GDP)之比到2020年时从160%降至120%.德拉吉称民间部门协议已经达成.

不过国际借款方认为,去年10月达成的协议不再能填补希腊财政缺口.

欧洲央行宣布维持指标利率在纪录低点1.0%之後,德拉吉在一小时新闻发布会的大多数时间中都没有表态,但最後暗示,欧洲央行可能将所持希腊债券的获利转给欧元区国家.

这些国家可以随後将资金输往希腊.欧洲央行不能直接给各国政府融资.

德拉吉表示:"如果欧洲央行将资金给予政府,这就是货币融资.如果欧洲央行将部分获利分配给向它注资的成员国,这就不是货币融资."

这些欧元区国家可以随後选择是否把从欧洲央行所得到的获利转给希腊.

欧洲央行以约380亿欧元买入约为500亿欧元的希腊公债,并已获得其中部分债券的利息.

Berenberg Bank分析师Christian Schulz表示,"就希腊而言,欧洲央行似乎可能将所持希腊债券的潜在获利给予向自己注资的欧元区国家."

德拉吉表示,希腊总理帕帕季莫斯已向他证实希腊政党已达成协议,此为欧盟和国际货币基金组织(IMF)所要求的条件.德拉吉将在周四稍後参加欧元区财长会议.

欧元/美元EUR=因该消息而升至两个月高位1.3321.

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**经济复苏?**

德拉吉表示,欧洲央行仍见到经济前景的"下档风险",但当他讲到这些时,其措辞省去了"大量",分析师表示,这个细微的差别让3月降息可能性降低.

"宽松倾向略为减弱,"ING分析师Carsten Brzeski提到措辞改变时表示.

在周四政策会议後进行的路透调查结果显示,他们预期欧洲央行在3月将维持利率不变,可能年底前都将如此.

欧洲央行23位成员组成的管理委员会本月或下个月甚至不会讨论降息.

"坦白说我们没有讨论到利率的前景或当前调整,"德拉吉表示."手边有的调查指标证实年底至年初的时候有一些经济活动呈现在低水准趋稳的暂时迹象.

今年以来,一些企业调查结果带动了主权债危机最糟情况已经过去且欧元区经济正在回升的希望.

德拉吉称这些只是初露端倪的迹象,暗示利率可能跌破1.0%,进入未知区域.

许多分析师表示,欧洲央行在2月29日第二次三年期流动性操作之後,紧接着就将於3月8日召开会议,央行将希望再等一等,之後再调整利率.

欧洲央行在12月时的第一次三年期超低利率贷款操作,向银行注资4,890亿欧元,此举成功安抚了金融市场的动荡,央行将在三周後再度进行此类操作.

德拉吉指出,专家看法认为本月接受程度差不多.他近期曾表示,12月的操作已经阻止了一场严重的信贷紧缩.

一位欧洲央行高层官员Francesco Papadia周三表示,银行流动性疑虑几乎消失,这要拜欧洲央行12月时的三年期贷款操作所赐.其并称,他很想要宣布'任务完成'.(完)