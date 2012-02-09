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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 07:06 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会需增强在雅典的资源以加强监督希腊--雷恩

路透布鲁塞尔2月9日电----欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四表示:

* 有关希腊民间部门参与计划(PSI)的协议实际上已经完成

* PSI将令希腊债务与GDP之比逐步降低并接近120%

* 加强对希腊的监督需要增强执委会在雅典的资源 (完)

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