〔欧洲金融〕欧盟执委会需增强在雅典的资源以加强监督希腊--雷恩

中国财政：个税改革可逐步实施到位，适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透布鲁塞尔2月9日电----欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四表示:
* 有关希腊民间部门参与计划(PSI)的协议实际上已经完成
* PSI将令希腊债务与GDP之比逐步降低并接近120%
* 加强对希腊的监督需要增强执委会在雅典的资源 (完)
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透2月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较上周五持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.17%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月21日 27,044,414.4 2月17日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月21日 334,713,128.2 2月17日 568,465.2 0.17% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
* 跨月短率区间高位稍显松动 * 银行以较低利率抢作一周跨月拆款 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月22日 - 台湾银行间跨月短率周三区间高位稍显松动。资金调度人员称，距 离月底仅剩两个交易日，部分银行为去化过剩资金，以较两周拆款利率低1-2个基点与票券 商承作一周拆款，带动跨月短票利率也略靠向区间低位。 他们表示，今日交割一年期定存单1,600亿台币，银行间资金供给仍显宽松，而资金需 求却仍疲软，银行间周二当日超额准备高逾680亿台币，料月底前整体银行超额准备增幅会 加快。 〞最近钱有比较松，外资来排队有变多。〞一位大型官股银行交易员说。 另位大型票券商交易员也称，旬底前很多大小银行都要消化头寸，目前以卖票为优先， 并在月底前持续减少拆款量能，随着月底因素已逐渐淡化，转趋关注3月初大额国际板债券 交割变数。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mit