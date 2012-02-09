《美债周五展望》就业改善损及公债避险魅力,希腊撙节协议打压避险需求

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 希腊为得到新救助资金,达成撙节协议

* 上周美国初请失业金人数下降

* 30年期公债标售得标利率较高

* 美联储买入43.5亿美元较长期公债

路透纽约2月9日电---美国公债价格周四下跌,此前希腊为确保关键的救助资金,在严苛的财政及撙节措施问题上达成协议.这令公债避险买盘活动减少.

160亿美元规模的30年期公债标售前,市场希望推低价格,以及更多迹象显示美国就业市场改善,即初请失业金人数下降亦损及美国公债的避险魅力.相比之下,道琼工业指数、标准普尔500指数和Nasdaq指数均上升.

"希腊是最重要的因素.就业数据也很不错."Bank of the West固定收益部门副总裁Paul Montaquila称."很明显风险容忍度趋於增加,公债这类避险资产的需求降低--至少今天是这样."

需求降低令公债价格下挫,且收益率上扬.根据Tradeweb,30年期公债收益率升至11月中迄今最高,指标10年期公债收益率在约两周高位附近徘徊.

30年期美债价格下跌25/32,收益率从周三尾盘的3.15%升至3.19%.

指标10年期公债价格跌17/32,收益率从周三尾盘的1.98%涨至2.05%.

在周四于布鲁塞尔举行的欧盟会议举行前数个小时,希腊政治领导人对一拖再拖的经济改革及撙节措施协议达成一致,为该国获得第二轮救助铺平道路,且避免了无序违约.

市场一度担心若希腊无法得到更多救助,将会出现债务违约,可能会导致类似2008年雷曼兄弟垮台时触发的全球信贷危机.

"任何降低不确定性的因素都对风险资产构成利好,并在一定程度上削弱避险美债的吸引力,"基金管理公司Des Moines首席投资官Michael Finnegan指出,该基金管理资产规模约600亿美元.

他说,这其中包括美国劳工部报告显示,上周美国初请失业金人数较之前一周减少1.5万人,初请失业金人数四周均值降至366,250人,为大约四年来最低,该水平可预示劳动力市场保持强劲.

随着希腊有望很快敲定金融救援协议,市场注意力转向本周美国财政部720亿美元季度再融资最後一部分债券的承销.

美国标售160亿美元30年期公债的得标利率为3.24%,高值得标比率为98.13%.

Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称,本次公债标售的投标倍数为2.47,为去年2月份以来公债再融资的最好水平.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买49.5亿美元2018-2019年到期的公债,作为4,000亿美元卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分,该计划旨在压低长期利率和刺激美国经济. (完)