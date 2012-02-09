〔金砖国家〕2月9日股汇市收盘纵览

路透2月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月9日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.09%,报1,061.68点.
中国股市:沪综指周四小幅收升至逾两月新高.今日公布1月CPI涨幅超出市场预期,令投资者预计政策放松或将延缓,并加剧大盘震荡.不过,由於当前市场流动性环境已有所改善,消息对大盘整体影响有限,短线股指料续震荡摸高.沪综指.SSEC收报2,349.589点,涨2.059点,或0.09%,再创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额继续放大至894亿元人民币,上个交易日为807亿元.[.SSCN]
香港股市:以平盘结束当日的震荡行情,中资金融股走弱,此前中国的通胀数据高於预期,打压了短期内调降存款准备金率的希望.恒生指数.HSI收低0.04%,报21,010.01点.恒生国企指数.HSCE下跌0.31%,至11,669.15点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收跌.虽然中间价仍保持强势,但机构美元买盘浮现,推动即期汇价趋弱.由於中国国家副主席习近平访美在即,目前市场密切关注人民币中间价是否能延续近日强势.习近平下周二将与美国总统奥巴马在白宫进行会晤.中国外交部副部长崔天凯周四表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379954][CNY/CN]
==============================================================================
印度股市:尾盘反弹,终场收高0.7%,尽管盘中多数时间受获利了结打压.持续外资流入提振投资者信心,银行与汽车制造商类股领涨.指标BSE指数.BSESN收涨123.43点至17,830.75,盘中最多下跌0.55%.有21支成份股上涨.该指数过去五周已经上涨逾15%.[.BO]
印度汇市:印度卢比跌至逾一周最低,因进口商增加美元买盘,可能用来支付石油与国防设备进口.当时欧洲央行即将公布利率决定,市场谨慎情绪升温.卢比兑美元INR=D2收报49.4975/5075,盘中曾跌至49.5250,根据汤森路透数据该价位为2月1日以来的低点.周三收盘报49.15/16.[INR/]
==============================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1638.090点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.72%,报878.55点.[ID:nL5E8D98KX]
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.22%,报29.7200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.25%,报39.5700卢布.
==============================================================================
巴西股市:拉美股市中断七日连涨,随着欧元区官员举行会议决定希腊是否能获得第二轮纾困,投资者情绪变得谨慎.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.46%至65,530.49点,自周二触及的九个月高点进一步回落.[ID:nL2E8D9IXT]
巴西汇市:巴西雷亚尔下跌,交易员预计央行会进行另一轮干预.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.2%至1.7207,脱离关键的1.70水平.许多市场人士认为,央行和政府可能进一步采取干预措施或资本管制,尽力守卫该水平.[ID:nL2E8D9HDU]
==============================================================================
南非股市:连续第二日收涨.综合指数.JALSH收高0.12%,报34,268.14点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.13%,报30,599.35点.[.J][ID:nL5E8D99QO]
南非汇市:南非兰特兑美元跌1.3%,接近一周低点,据称南非央行出手买入外币.盘末时受希腊接近达成纾困协议提振,收复部分跌幅.1555GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.6%,报7.60,周三收盘报7.5550.[ZAR/](完)
--编译 李春喜;审校 王丽鑫