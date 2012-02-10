〔中国个股〕威远生化拟购母公司煤炭及煤化工企业,对应估值约72亿元

路透上海2月10日电---因筹划资产重组已停牌三个多月的中国威远生化(600803.SS)周五公告其重组方案,拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买控股股东新奥控股及其关联人等持有的煤炭及煤化工企业新能矿业有限公司,对应的预估值约为72亿元人民币.

公告显示,威远生化此次非公开发行股份不超过7.3亿股,发行价格为10.98元/股.其中新奥控股等七位新能矿业股东发行不超过6.5亿股;同时配套融资发行不超过8,000万股,预计募集资金不超过7亿元.扣除发行费用後5亿元用於支付公司购买新奥控股持有新能矿业股权的部分对价;其余募集资金用於补充公司流动资金.

这七位股东中,除新奥控股及其一致行动人新奥基金、合源投资外,还包括中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的深圳平安创新资本及其控股的涛石基金、联想控股、泛海能源投资等多家知名投资机构,这些机构均为去年12月突击入股,入股时新能矿业的估值亦为72亿元.

新能矿业注册资本7.9亿元,目前拥有内蒙古王家塔矿井矿区采矿权及板洞梁煤矿矿区探矿权,王家塔煤矿的设计年产能为500万吨.目前新能矿业的煤炭产量已能充分满足其下属子公司新能能源甲醇业务的生产需求,新能能源煤炭采购量占新能矿业煤炭产量的比重约为20%.新奥控股持有新能矿业42%股权,为其控股股东.

王家塔矿井主要矿种为不粘煤,地质储量约为10.9961亿吨.可采储量约为6.61亿吨.新能矿业财务数据显示,其2010年亏损1.36亿元,2011年盈利4.50亿元.

2010年底,威远生化向新奥控股收购新能(张家港)75%股权和新能(蚌埠)100%股权,从而进军涉足甲醇和二甲醚生产.公告称,收购完成後新奥控股与威远生化之间的同业竞争将得到有效解决,实现新奥控股煤炭业务、煤化工业务的整体上市,大幅提高上市公司盈利能力.

公告并称,交易完成後,新能矿业将成为威远生化全资子公司,并实现新奥控股煤炭业务、煤化工业务的整体上市.

国内富豪王玉锁控制的新奥控股已构建了从能源分销,能源化工,太阳能等相关多元化产业,旗下上市公司除威远生化外,还有新奥能源(2688.HK).

威远生化自去年10月底开始停牌,上一交易日收报10.79元.(完)